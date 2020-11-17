В сыктывкарском Лесозаводе горит двухэтажная деревяшка

Фото: Ольга Мишкова.

В Лесозаводе горит двухэтажный деревянный дом. По сообщениям очевидцев, пожар охватил дом по адресу Почтовая, 10. Все жильцы эвакуированы.

Из здания были эвакуированы 12 человек, сообщили в ГУ МЧС по Республике Коми. Отмечается, что горит двухэтажный дом по улице Почтовой. При этом один подъезд был жилым, а второй пустовал. Возгорание произошло в нежилой части.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают пожарные, причина возгорания выясняется, добавили в ведомстве.

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