"Сломал все кусты, навалил мимо строительный мусор": жители Выльгорта недовольны реконструкцией музея

Фото: https://vk.com/zkomi?w=wall-58644335_568121

На просторах интернета появились фотографии территории Сыктывдинского музея истории и культуры, которая завалена строительным мусором. На фото хорошо видно, что упавшими стройматериалами покалечили кустарники у здания.

"Вот так делается ремонт в музее села Выльгорт! Подрядчик накидал строительный мусор со второго этажа, видать, чтобы ускорить процес. Сломал все кусты, навалил мимо строительный мусор, который навряд ли уберут, ведь сложно убрать штукатурку и мелкий мусор - его скоро снегом завалит... Может у него в плане и в смете озеленение зимой, высадка кустов? Если отношение подрядчика такое, что творится в музее, даже не представляю", – рассказал раздосадованный житель села Выльгорт (Сыктывдинский район).

Кусты пересаживали в этом году при благоустройстве сквера им. Жакова, но на фото видно, что в следующем году они могут не зацвести, потому что травмированы у основания.

Директор подрядной организации ООО "Оникс" Эдуард Скрябин, который осуществляет реконструкцию Сыктывдинского музея истории и культуры, дал комментарий «КП-Коми»:

- ООО "Оникс" с самого начала строительства заключило с ООО "Экотранс" договор на вывозку мусора. Строительный мусор складируется в 8-ми кубовый контейнер и ежедневно вывозится на полигон, то есть он не накапливается. Мусор, который роняется в процессе погрузки, подбирается и уносится в контейнер. Если в процессе ремонтных работ были повреждены кусты, то они будут восстановлены за счет подрядчика в теплое время года.

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