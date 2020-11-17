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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Коми 17 ноября 2020: за сутки зафиксировано 283 новых случая заболевания COVID-19

Выздоровели 343 пациента
Дарья КИНЗИКЕЕВАДарья КИНЗИКЕЕВА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Архив "КП"

В Коми зафиксирован рост числа заболевших covid-19. Цифры на официальном сайте федерального оперативного штаба.

Так, за минувшие сутки количество зараженных коронавирусом составило 283 человека. Общее число инфицированных, по состоянию на 17 ноября, составляет 17 677 пациентов. Из них 12 236 удалось выздороветь.

Всего жертвами коронавируса за все время пандемии стали 289 человек. Данный показатель увеличился на 12 летальных случаев за прошедшие сутки.

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