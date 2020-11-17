Сколько детей болеют ковидом в школах и детсадах Сыктывкара

В детских садах Сыктывкара дети болеют чаще сотрудников, а в школах - наоборот. Фото: Иван МАКЕЕВ

Администрация Сыктывкара обнародовала статистику по заболеваемости в школах и детсадах столицы Коми на 16 ноября.

Всего в школа города болеют ОРВИ, гриппом и коронавирусом 141 педагог и 1521 ученик. COVID-19 лабораторно подтвержден у 13 учителей и 62 учащихся.

В детских садах Сыктывкара наоборот дети болеют чаще сотрудников: 1452 и 263 соответственно. Из них коронавирус диагностирован у 27 работников и восьми воспитанников, сообщает группа "Официальный Сыктывкар" в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, на 13 ноября в Сыктывкаре болели коронавирусом 78 детей, из них семеро – это воспитанники детских садов, остальные – школьники. То есть в школах больных коронавирусом детей стало меньше.

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