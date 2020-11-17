За выходные в Сыктывкаре поймали более 300 нарушителей за рулем

Фото: УГИБДД по Сыктывкару

Операции «Нетрезвый водитель» стартовала в Сыктывкаре в пятницу вечером. Всего за минувшие выходные выявили более 300 нарушения правил дорожного движения. Поймали 9 пьяных водителей.

Инспекторы работали в районе дома 118 по ул.Дырносская. Буквально через полчаса с начала массовой проверки внимание сотрудников Госавтоинспекции привлекла автомашина «Дэу Матиз», водитель которой, выезжая с ул. Панева, едва не совершил ДТП. Сотрудники остановили автомашину Дэу Матиз и пригласили водителя, молодого человека, 1987 года рождения в патрульный автомобиль. От него исходил резкий запах алкоголя изо рта. Было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Водителю грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Фото: УГИБДД по Сыктывкару

Около 20 часов 35 минут по ул. Снежная сотрудниками ДПС была остановлена автомашина «Ниссан Альмера», водитель которой – девушка 1984 года рождения, имела явные признаки опьянения. В ходе освидетельствования это подтвердилось. В отношении водителя сотрудниками полиции был составлен административный материал по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ. Автомобиль нарушителя был задержан и эвакуирован на спецстоянку.

В 01 час 05 минут по ул. Заводской автоэкипаж ГИБДД остановил автомашину Датсун Он-До. За рулем находилась девушка 1995 года рождения. При общении с инспектором ДПС от нее исходил резкий запах алкоголя. Освидетельствование на месте также показало, что она находится в сильной степени алкогольного опьянения. В отношении водителя полицейскими был составлен административный материал по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, а машина была задержана и эвакуирована.

Фото: УГИБДД по Сыктывкару

Всего за минувшими выходные инспекторами ДПС было выявлено более 300 нарушения правил дорожного движения, было выявлено 9 водителей, которые управляли в состоянии опьянения или отказались от прохождения медицинского освидетельствования, среди них 1 водитель, который совершил это повторно и будет привлечен уже к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба УГИБДД по Сыктывкару.

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