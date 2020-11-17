Коми вошла в тройку лидеров по числу выздоровевших от ковида

Республика Коми заняла третье место в Северо-Западном федеральном округе по числу выздоровевших от коронавирусной инфекции - 69% (12 236 человек). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 17 ноября, Республика Коми заняла третье место в Северо-Западном федеральном округе по числу выздоровевших от коронавирусной инфекции - 69% (12 236 человек). Это ниже среднего российского показателя, который на этой неделе составил 75%, но выше среднего по СЗФО - 63%.

Кстати, неделю назад данные по России были ниже - 74%, а по СЗФО выше - 64%.

На первом месте в Северо-Западном федеральном округе по проценту выздоровевших находится Вологодская область — 84% выздоровевших (7 677 человек), на втором - Мурманская область - 82% (19 555).

Самый низкий процент выздоровевших на этой неделе показала Республика Карелия - 49% (5 245 человек).

В Калининградской области выздоровели 5 858 человек (64%), в Новгородской области - 5 963 человека (62%), в Ленинградской - 8 602 человека (60%).

С показателем 59% на этой неделе три региона - Санкт-Петербург (50 831 выздоровевший), Архангельская область (15 665) и Ненецкий АО (329). В Псковской области выздоровели 5 119 человек (51%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сколько детей болеют ковидом в школах и детсадах Сыктывкара

Мэрия опубликовала статистику по ОРВИ и COVID-19 (подробности)