Что будут делать с пострадавшим от мощного пожара домом в Сыктывкаре

Жильцам еще до пожара предлагали переселиться в маневренный фонд.

Администрация Сыктывкара уговаривает переехать в маневренный фонд жильцов дома по улице Почтовая, 10, который пострадал после довольно серьезного пожара.

Оказывается, эта деревянная двухэтажка была признана аварийной и подлежащей сносу 3 ноября этого года. 6 ноября собственникам в установленном порядке было предложено переселиться в маневренный фонд, однако на данный момент никто из них не согласился на предложенный вариант.

Всего в доме восемь квартир, из которых шесть частных, а две сгоревших – муниципальные. По уточнённой информации, две частные квартиры на первом этаже пострадали от проливки здания во время тушения пожара.

Фото: мэрия Сыктывкара

Всем жильцам ночью в экстренном порядке было предложено разместиться в маневренном жилфонде с доставкой на автобусе. Но жильцы в тот момент вновь от этого отказались.

В настоящий момент городской Комитет жилищной политики проводит индивидуальную работу с собственниками квартир этого дома, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: мэрия Сыктывкара

«Организован их обзвон и направляются уведомления с предложением крова в маневренном фонде. Понятно, что на момент пожара люди находятся в шоковом состоянии и принять сразу решение затруднительно. Поэтому мы утром вернулись к вопросу о заселении в маневренный фонд», – отметили в городском Комитете жилищной политики.

Фото: ГУ МЧС по Коми

Сегодня, 17 ноября команда специалистов мэрии Сыктывкара повторно осмотрела здание, последствия пожара и его тушения. На месте они скорректировали план первоочередных мероприятий.

Фото: мэрия Сыктывкара

«В первую очередь необходимо восстановить кровлю на площади порядка ста квадратных метров. Мы оказываем содействие управляющей компании в оперативной доставке необходимых материалов. Второе – сегодня до конца дня планируется восстановить тепловой контур здания. Третье – сейчас заканчивают ремонт сетей отопления, в последующем его пустят через пострадавшие квартиры транзитом, чтобы обеспечить теплоснабжение других жилых помещений. Управляющая компания также прорабатывает возобновление подачи электроснабжения», – отметил начальник столичного управления ЖКХ Александр Гонтарь.

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