В Ухте снова рекорд по приросту больных коронавирусом за сутки

Всего в Коми под медицинским наблюдением находится 8695 человек, из них 8681 контактировал с заболевшими, 14 прибыли из-за рубежа. Фото: Артем КИЛЬКИН

По официальной информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, на 17 ноября лабораторно подтверждено 17677 (+283) случаев заболевания COVID-19. Наибольший прирост за сутки в Ухте – 91 случай, Сосногорске – 36, Сыктывкаре – 30, Усть-Цилемском районе – 29. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.

Всего под медицинским наблюдением находится 8695 человек, из них 8681 контактировал с заболевшими, 14 прибыли из-за рубежа.

12236 (+343) человек выздоровели. Официально подтверждено 289 (+12) случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом.

За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 48 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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