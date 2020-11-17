За две недели в Воркуте проверили «на маски» полсотни автобусов

Фото: мэрия Воркуты

За две недели ноября на территории Воркуты мобильные бригады провели 10 рейдов на общественном транспорте. Они успели проверить 50 автобусов и маршрутных такси на соблюдение масочного режима и правил дезинфекции, сообщает пресс-служба мэрии.

«Несмотря на постоянное проведение контрольных мероприятий, и пассажиры, и водители общественного транспорта продолжают нарушать вышеуказанные требования в части использования средств индивидуальной защиты органов дыхания – масок. На всех нарушителей составляются административные протоколы, которые затем направляются на рассмотрение в суд», - констатирует начальник Управления ГО и ЧС Воркуты Дмитрий Швалев.

Напомним, мобильные группы, в состав которых вошли волонтеры, представители Росгвардии и полиции, создали в Воркуте в середине июня по решению оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Именно тогда, задолго до второй волны пандемии в Воркуте решили усилить контроль за соблюдением масочного режима.

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