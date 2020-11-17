В Коми создают спецподразделения по борьбе с ковидом

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Владимир Уйба внес сегодня, 17 ноября, очередные изменения в указ главы Республики Коми о введении режима повышенной готовности.

По его распоряжению, в государственных учреждениях здравоохранения будут созданы специализированные подразделения для оказания первичной медикосанитарной помощи гражданам с симптомами ОРВИ и COVID-19.

Речь идет об оказании медпомощи в амбулаторных условиях и транспортировании пациентов в медицинские организации с учетом новых правил, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 9 ноября 2020 года.

Напомним, на днях в Ухте и Сыктывкаре открылись амбулаторные ковидные центры. За невероятные многочасовые очереди медучреждение в столице Коми уже заработало название «Центр по распространению covid-19».

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