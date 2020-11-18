Коронавирус в Коми 18 ноября 2020: за сутки зафиксировано 280 новых случая заболевания COVID-19

Число зараженных продолжает стремительно расти Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Уже не первые сутки в Коми наблюдается заметный рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Стремительный рост цифр отмечен и за последние сутки.

Федеральные данные сообщают о 280 новых больных коронавирусом. А общее число всех подтвержденных на территории Коми случаев Covid-19 уже достигло 17 957.

За эти же сутки был выписано 352 человека. К 18 ноября выздоровели 12 588 человек с ранее подтвержденным диагнозом.

Число летальных исходов сегодня составляет 292 факта с учетом еще трех смертельных случаев, зарегистрированных за эти сутки.

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