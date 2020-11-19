Коронавирус в Коми 19 ноября 2020: за сутки зафиксировано 278 новых случаев заболевания COVID-19

Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже не первые сутки в Коми наблюдается заметный рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Стремительный рост цифр отмечен и за последние сутки.

Федеральные данные сообщают о 278 новых больных коронавирусом. А общее число всех подтвержденных на территории Коми случаев Covid-19 уже достигло 18 235.

За эти же сутки был выписано 387 человек. К 19 ноября выздоровели 12 975 человек с ранее подтвержденным диагнозом.

Число летальных исходов сегодня составляет 298 факта с учетом еще шести смертельных случаев, зарегистрированных за эти сутки.

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