В Коми охотники заработали 4,2 миллиона на добыче волка и медведя

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Коми охотники заработали 4,2 миллиона рублей на добыче волка и медведя. Об этом сообщил и.о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Полшведкин.

Как передает «Комиинформ», численность всех видов охотничьих ресурсов в Коми за последние несколько лет остается стабильной. Но начиная с 2019 года, в регионе было отмечено резкое увеличение численности волков и выход их на территории населенных пунктов.

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов остается на стабильном уровне, с начала 2020 года выдано около 29 тысяч разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Ежегодно эта цифра составляет 30 тысяч.

В целях экономического стимулирования охотников на сокращение численности диких животных в 2019-2020 годах в рамках госпрограммы была предусмотрена выплата за добычу волка и медведя в размере 20 тысяч рублей за одну особь. По состоянию на 1 ноября охотники добыли 209 волков и медведей. Сумма выплат составила 4,2 млн. руб. В 2019 году охотники заработали чуть меньше - 3,26 миллиона.

Эти охотники получают преимущественное право на добычу каждого вида охотничьих ресурсов. Это право действует последние три года: в 2018 году им воспользовались 20 человек, а в 2020 году - уже 80 граждан.

По словам Полшведкина, стимулирование охотников привело к тому, что деньгами заинтересовались жители соседних регионов. Для получения вознаграждения они привозят туши животных, добытых за пределами республики, в Коми, так как плата здесь выше. Такие потоки Минприроды отслеживать пока не может, но каждый выявленный случай фиксирует.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Медведь в Ухте раскопал могилу и утащил покойницу в лес

На Успенском кладбище отстрелят медведя, вкусившего человеческую плоть (подробнее)