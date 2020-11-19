Переправа на Алёшино: ледостав в столице Коми отрезал сотни жителей

Фото: Управление информации и социальных коммуникаций АМО ГО «Сыктывкар»

Зима в столицу северной Республики Коми пришла внезапно - в конце ноября. Ответственные лица в Сыктывкаре догадывались о ее приближении. 14 ноября они объявили о закрытии переправы на Алёшино. Но что-то пошло не так. Она продолжала работать, пока 18 ноября в середине дня администрация города не сообщила в СМИ, что утренний рейс был последним.

Фото: Управление информации и социальных коммуникаций АМО ГО «Сыктывкар»

"Моих родственников перевезли на теплоходе в 8 утра, однако, народ забыли предупредить, что крайний утренний рейс в 9:30 – в связи с этим мой дядя не смог выехать на работу", - рассказала "КП-Коми" Александра Савинова.

Оказалось, что недавно закупленное для этой переправы на Алёшино судно на воздушной подушке, которую администрация презентовала 16 октября не завелась, поэтому жители не могли добраться на работу, а дети, после школы, ожидали своей перевозки более полутора часов, до приезда МЧС.

"Дабы не зависеть от «воздушной подушки» каждый сезон ледостава (осень, весна) наши родственники, вместе с детьми, проживают на даче в Сосновой поляне. Моя тётя была вынуждена уйти с работы пораньше, чтобы собрать вещи и переехать в город, однако, в очереди стояла около часа и столько же в обратную сторону", - говорит Александра.

Стоит отметить, что многие жители заречья вынуждены искать место для проживания в городе на период ледостава (от 2 дней до 2 недель). Если нет возможности переехать в город, то люди обычно остаются на том берегу до установления пешеходной тропинки,

Руководство города указало Управлению ЖКХ на недостатки в работе. И создало Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи, которое начнет работу с января 2021 года.

Фото: Управление информации и социальных коммуникаций АМО ГО «Сыктывкар»

Как сообщила администрация МО ГО «Сыктывкар», в настоящее время на переправе в Алёшино организована перевозка людей. Доставка людей и грузов с берега на берег осуществляется бесплатно катерами на воздушной подушке управления по делам ГО и ЧС Сыктывкара и ОАО «Сыктывкарский водоканал». Для обогрева граждан дежурит два автобуса – один на остановке для ожидающих автобус в город, второй – на берегу для ожидания посадки в один из катеров на воздушной подушке.

Фото: Управление информации и социальных коммуникаций АМО ГО «Сыктывкар»

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