Гейминг нового уровня: «Ростелеком» и Huawei представляют роутер «Игровой» с искусственным интеллектом

«Ростелеком» предлагает удобные варианты приобретения роутера «Игровой RT-X».

Компании «Ростелеком» и Huawei представили домашний Wi-Fi-роутер с использованием технологий искусственного интеллекта, разработанный специально для геймеров. Новое устройство обеспечит пользователям новый уровень гейминга благодаря приоритизации трафика и сокращению времени обмена данными с удаленными серверами. Роутер «Игровой RT-X» уже доступен для заказа в Санкт-Петербурге и других регионах, где «Ростелеком» построил оптические сети доступа по технологии PON.

Сегодня большинство игр работает через удаленные или облачные сервера, а важнейшую роль в формировании пользовательского опыта играет время доставки пакетов трафика. Роутер «Игровой», благодаря инновационным технологиям Huawei, минимизирует задержку передачи пакетов до и от игровых серверов, создавая оптимальный режим доступа. Сокращение времени задержки достигается за счет встроенных в роутер и реализованных на модуле собственной разработки технологий искусственного интеллекта, которые мгновенно распознают пакеты игровых приложений и обеспечивают их приоритизацию. Это не создает неудобств для пользователей других приложений за счет их меньшей чувствительности к задержкам. Роутер уже поддерживает 18 наиболее популярных онлайн-игр, а следующим этапом планируется добавить функцию ускорения облачных игр, имеющих большой потенциал на российском рынке.

Эффектный дизайн роутера и пользовательского интерфейса был разработан в стиле тарифного плана «Игровой» и выгодно отличается от стандартных устройств. Это самый мощный домашний роутер, предлагаемый «Ростелекомом» для массового сегмента: за счет использования современных технологий (например, MIM 4x4 в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц) роутер обеспечивает качественное покрытие и суммарную скорость передачи данных более 2 Гбит/с. Искусственный интеллект позволяет сократить время распознавания трафика по сравнению с технологией DPI — нет необходимости анализировать содержимое пакетов.

Новый игровой роутер — успешная совместная разработка, в которой технологическая экспертиза Huawei сочетается с одним из важнейших профессиональных качеств компании «Ростелеком» — пониманием предпочтений аудитории и созданием успешных продуктов для геймеров. Надежные высокоскоростные оптические сети доступа, которые уже охватывают более 35 млн домохозяйств по всей стране, а также предложение специальных сервисов и опций для геймеров — один из основных приоритетов оператора.

«Наша команда с 2016 года развивает в “Ростелекоме” экосистему сервисов для геймеров, которая основана на партнерствах с лидерами игрового рынка. Мы рады предложить нашим клиентам мощный роутер “Игровой”, который обеспечит новый, более совершенный уровень гейминга. Этот роутер — результат плотной совместной работы команд “Ростелекома” и Huawei. С сегодняшнего дня им уже могут пользоваться абоненты десятков регионов страны, где наша компания построила сети по технологии PON, а в будущем году они станут доступны и для сетей FTTx. Новый роутер создаст техническую основу для более комфортной и результативной игры наших клиентов. Желаем всем абонентам-геймерам “Ростелекома” новых побед!» — подчеркнул директор по развитию продуктов массового сегмента, куратор создания экосистемы цифровых сервисов для геймеров «Ростелекома» Артем Черменин.

«Мы благодарны “Ростелекому” за успешную совместную работу над этим инновационным продуктом, который вы уже сегодня можете опробовать у себя дома. Эта новинка имеет высокую важность как для профессиональных геймеров, так и для любителей, благодаря решению одной из важнейших проблем в игровом процессе — снижению задержки обмена данными. Сейчас мы продолжаем совместную работу с коллегами из “Ростелекома” и не только совершенствуем роутер “Игровой”, но и разрабатываем новые продукты для дома и офиса», — отметил директор департамента по работе с ключевыми клиентами Huawei в Евразии Дмитрий Трикоз.

«Ростелеком» предлагает удобные варианты приобретения роутера «Игровой RT-X», включая рассрочку. Компания обращает внимание абонентов на то, что роутер работает только на собственной сети PON.

По результатам совместного исследования Superdata (входит в Nielsen) и компании Wargaming объем российского рынка видеоигр в 2019 году составил более 1 миллиарда 843 миллионов долларов, а наиболее крупным сегментом это рынка, несмотря на рост популярности мобильных игр, все еще остаются F2P-игры для PC.

По результатам совместно исследования компании Constanta и Huawei, российские операторы связи смогут получать ежегодную выручку от игровых сервисов до 40 миллиардов рублей к 2023 году.