В этом году на дорогах Коми выросло число смертельных ДТП

Фото: архив КП

За 10 месяцев этого года в Коми произошло 890 дорожно-транспортных происшествий. Рост по сравнению с тем же периодом 2019 года составил 14,1%). На дорогах республики погибли 87 человек (+45%), ранены 1193 человек (+10,2%).

Эту печальную статистику озвучили на рабочем совещании у главы Коми, где обсуждали вопросы снижения аварийности на дорогах республики.

Как отметили в процессе обсуждения статистики, по большей части аварии происходят, когда водители нарушают правила проезда перекрёстков и пешеходных переходов, а также выезжают на полосу встречного движения.

Наибольший рост количества аварий произошёл в городском округе «Инта» и муниципальном районе «Удорский». По смертельным ДТП наибольший рост отмечен в муниципальных районах «Сосногорск», «Печора» и городском округе «Воркута», сообщает пресс-служба главы Коми.

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