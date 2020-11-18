Сыктывкар вернулся в лидеры по приросту больных коронавирусом

За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 117 человек. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На 18 ноября в республике лабораторно подтверждено 17957 (+280 за сутки) случаев заболевания COVID-19. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 92 случая, Ухте – 55, Воркуте – 38, Сосногорске – 29, сообщает Роспотребнадзор по Коми.

Всего под медицинским наблюдением находится 9018 человек, из них 9004 контактировали с заболевшими, 14 прибыли из-за рубежа.

12588 (+352) человек выздоровели. Официально подтверждено 292 (+3) случая летального исхода у пациентов с коронавирусом.

За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 117 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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