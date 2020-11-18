Около 5 млрд рублей направят на решение дорожных проблем власти Коми

Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Коми Игорь Кузьмичев Фото: Simon Migaj

В следующем, 2021 году, власти республики намерены выделить 4,8 млрд рублей на дорожную деятельность в Коми. Такую цифру озвучил министр регионального ЖКХ Игорь Кузьмичев. Для сравнения, в 2020 году эта цифра была больше на 2,8 млрд рублей.

Так, часть средств направят на строительные работы на автомобильном мосту через реку Вычегда. Они должны были начаться в текущем году, но, по словам министра, из-за возникших проблем средства к освоению переносятся на 2021 год.

«С 2021 по 2023 годы запланировано финансирование в размере 15 млрд руб. В эту сумму входят 400 млн руб. федеральных средств, однако основной объем средств сформирован из прогнозного дохода дорожного фонда. В целом, бюджетные ассигнования в 2021 году на дорожную деятельность уменьшатся на 901 млн. рублей. Имеющийся объем денег необходимо перераспределить по приоритетным направлениям», - рассказал Кузьмичев.

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