Определен прожиточный минимум пенсионеров Коми на 2021 год

Повышение прожиточного минимума пенсионера коснется 19717 человек Фото: pexels.com

Прожиточный минимум пенсионера увеличится в 2021 году на 10%. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликованы в законопроекте Минэка РК.

В следующем году пенсионеры будут получать 12 645 рублей. Для сравнения, в 2020 году этот показатель был равен 12 001 рублю

Отмечается, что повышение прожиточного минимума пенсионера коснется 19717 человек. Всего на выплату региональной социальной доплаты в 2021 году в бюджете предусмотрено 910 млн рублей, в том числе 273 млн рублей за счет республиканского бюджета Республики Коми.

Законопроект будет рассмотрен на заседании сессии Госсовета республики 26 ноября.

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