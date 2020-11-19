«Если бы была чума, то город бы вымер»: жители Ухты возмущены огромными очередями в поликлинике

Из-за тесных очередей подхватить болезни стало очень просто Фото: signal.rkomi.ru

Жители Ухты продолжают выражать свое недовольство из-за очередей, в которых им приходится стоять, чтобы попасть к врачу. Обращения от взволнованных граждан поступают на портал «Активный регион», они надеются, что власти Коми обратят внимание на их проблему.

В очереди в поликлинике №1 стоят как здоровые пациенты, так и потенциальные больные ОРВИ и коронавирусом, говорят горожане. По словам ухтинцев, это из-за того, что в городе плохо организована работа межведомственных служб. К слову, в городе постоянно фиксируют антирекорды: только за минувшие сутки диагноз covid-19 был поставлен 65 пациентам.

«Очереди способствуют развитию эпидемии в Ухте, людей с симптомами приглашают на прием, собирают очереди на КТ и выдачу больничных. Почему администрация города никак не может наладить взаимодействие всех городских служб? Ухтинцы толком не знают, как действовать при появлении симптомов ОРВИ, если бы это был не COVID-19, а чума, город бы точно вымер с таким подходом», - написал возмущенный житель Ухты.

Минздрав Коми не остался в стороне и ответил жителям города. В ведомстве заверили, что они уже начали работу по разделению пациентов по разным кабинетам, дабы избежать рисков заражения covid-19.

«С целью разделения потоков заболевших и выздоровевших пациентов в кабинете №122 установлено время приема первичных пациентов с 08.00 до 12.00 часов, повторных пациентов - с 12.30 до 18.00 часов. Также для обслуживания пациентов с признаками ОРВИ специалисты выезжают на дом», - объяснили в пресс-службе министерства.

Минздрав также добавил, что по вопросам, связанным с организацией оказания медпомощи, горожанам необходимо обращаться за разъяснением к руководству учреждения письменно или лично.

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