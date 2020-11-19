Пятерка лидеров по росту заболеваемости COVID-19 в Коми

Фото: архив КП

По данным на 19 ноября, в Республике Коми лабораторно подтверждено 18235 (+278) случаев заболевания COVID-19. Наибольший прирост в Сыктывкаре – 66 случаев, Ухте – 65, Княжпогостском районе – 38, Сысольском районе – 33, Воркуте – 23, сообщает Роспотребнадзор по Коми

Всего под медицинским наблюдением находится 8994 человека, из них 8980 контактировали с заболевшими, 14 прибыли из-за рубежа.

12975 (+387) человек выздоровели. Официально подтверждено 298 (+6) случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом.

За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 226 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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