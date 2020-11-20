Новый госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией открывать в Коми не планируется

ГБУЗ РК «Городская больница Эжвинского района г. Сыктывкара». Фото: Андрей КОВРИЖНЫХ

Глядя на ползущие вверх статистику инфицированных коронавирусом, жители Коми серьёзно озадачились, хватает ли мест больным в госпиталях. Да, показатели настораживают, а если брать во внимание огромные очереди на приём в ковид-центре (г. Сыктывкар, Карла Маркса 116), то становятся понятны опасения граждан.

Как обстоят дела в сыктывкарских лечебницах, хватает ли там мест для пациентов и как обстоят дела с медперсоналом, мы узнали у регионального Министерства здравоохранения. Отвечаем на главные вопросы (по данным на 19.11.2020).

Хватает ли коек?

Всего мест для лечения инфицированных COVID-19 в коечном фонде Республики Коми – 2414. Из них свободными остаются 370 коек (15 процентов). Аппаратами искусственной вентиляции легких оснащено 159 коек (из них 25 коек для больных, требующих неинвазивной вентиляции легких).

Куда госпитализируют с коронавирусом?

Под прием пациентов с НКИ COVID-19 открыто отделение в ГБУЗ РК «Городская больница Эжвинского района г. Сыктывкара». Новый госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией открывать не планируется. Есть резервный госпиталь на базе ГАУ РК «Санаторий Лозым» на 150 коек. В случае необходимости он сможет принять пациентов на долечивание.

Построят ли новые «инфекционки»?

В рамках федеральной и республиканской адресных инвестиционных программ предусмотрено строительство объекта «Республиканская инфекционная больница в г. Сыктывкаре» на 100 коечных мест. Но придётся немного подождать – ввод данного объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Также в период 2021- 2022 года будет сделан Медицинский центр диагностики и лечения вирусных заболеваний на 200 коек, также там будет находиться общежитие на 500 мест.

Хватает ли медперсонала? Нет!

На данный момент Министерством здравоохранения Республики Коми проводится работа по укомплектованию медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь гражданам с новой коронавирусной инфекцией, медицинскими кадрами. По состоянию на 16.11.2020г. потребность в медицинских кадрах для обеспечения деятельности развернутых инфекционных коек, городских поликлиник составляет: 23 врача-анестезиолога-реаниматолога, 9 врачей-инфекционистов, 4 врача пульмонолога, 1 эпидемиолог, 66 медицинских сестер, 28 фельдшеров.

Зовём добровольцев – практикующих медиков и студентов!

Привлечение организовано за счет сформированного Министерством резерва медицинских работников с высшим и средним медицинским образованием, добровольно выразивших согласие для направления в медицинские организации Республики Коми, имеющие дефицит в медицинских кадрах, а также за счет привлечения на должностях среднего и младшего медицинского персонала студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, реализующих образовательные программы в области образования «Здравоохранение и медицинские науки».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За деньги – сегодня, без денег – в очередь: как пройти бесплатный тест на коронавирус в Коми?

Комментирует минздрав региона (подробности)