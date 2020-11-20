Названы причины инфляции в Коми

Снижение урожая сахарной свеклы и подсолнечника в стране вызвало подорожание сахара и подсолнечного масла. Фото: Suzy Hazelwood

Значительная протяженность и природно-климатические особенности Коми – одни из главных причин инфляции. Такое мнение высказали эксперты Нацбанка республики.

По их данным, инфляция в Коми превышает показатель по Северо-Западному федеральному округу (3,9%) и составляет 5,9%. Для сравнения в сентябре 2020 года уровень инфляции был ниже на один процент.

Больше всего подорожали в республике сахар и подсолнечное масло. Рост цен вызван снижением урожая сахарной свекла и подсолнечника. Выросли в цене и яйца.

«Рост издержек производителей вследствие ослабления рубля и подорожания зерна, а также сокращение предложения региональными предприятиями привели к повышению цен на яйца и замедлению их снижения на мясо птицы. В то же время благодаря увеличению поставок яблок в республику рост цен на них замедлился», - говорят эксперты.

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