Коронавирус в Коми 20 ноября 2020: за сутки зафиксировано 276 новых случаев заболевания COVID-19

Сейчас в республике почти 19 тысяч лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Коми зарегистрировано еще 276 новых случаев заражения кокронавирусом. Обновленный цифры появились на сайте федерального оперативного штаба. Всего в республике 18 511 фактов инфицирования новым вирусом.

Из всего числа заболевших 13 378 удалось выздороветь. Только за минувшие сутки из больниц было выписано 403 человека.

За все время пандемии 300 пациентов стали жертвами covid-19. Этот показатель увеличился на два летальных случаев по сравнению с прошедшими 24 часами.

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