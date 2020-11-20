В Воркуте откроется ковидный амбулаторный центр

Врачебный прием воркутинцев с катаральными явлениями, признаками ОРВИ, гриппа, повышенной температурой будет проводиться исключительно в ковидном центре. Фото: мэрия МО ГО "Воркута".

Со следующей недели на базе бывшего здания Профпатологии начнет работу амбулаторный центр диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Он возьмет на себя всю нагрузку по оказанию медицинской помощи пациентам с признаками ОРВИ в, так называемой, «красной зоне» городской поликлиники, а также минимизирует возможность пересечения потоков инфицированных и соматически здоровых пациентов лечебного учреждения в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

Как пояснила заместитель главного врача по медицинской части амбулаторно-поликлинического звена Татьяна Бушкова, теперь врачебный прием воркутинцев с катаральными явлениями, признаками ОРВИ, гриппа, повышенной температурой будет проводиться исключительно в ковидном центре с 8.00 до 20.00. В зависимости от текущей эпидемиологической ситуации, в организации приема пациентов, как в первую, так и во вторую смену, планируется задействовать не менее двух врачей-терапевтов.

Кроме того, здесь будет организован забор анализа крови и мазков на COVID-19. Рабочие места врачей оборудуют компьютерами с установленной информационно-аналитической медицинской системой (РИАМС), что позволит терапевтам владеть полной информацией о здоровье пациента, не используя его медицинскую карту, сообщает пресс-служба администрации МО ГО «Воркута».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Щедрость Минздрава Коми на третьего терапевта не помогла разгрести очереди в амбулаторном ковидном центре в Сыктывкаре

Отказ в приеме недопустим, просто постойте, господа больные, несколько часов. В тексте на сайте также о мучениях больных, о правилах приема и слова оправдания от Минздрава (подробности)