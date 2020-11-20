В Коми перенесли дату написания итогового сочинения для 11-х классов

Причиной стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в регионах страны Фото: Julia M Cameron

В Коми перенесли дату написания итогового сочинения для выпускников школ. Об этом сообщил Рособрнадзор РФ. Ранее 11-классники сдавали письменный экзамен для допуска к ЕГЭ в декабре, но из-за ситуации с коронавирусом пришлось отодвинуть дату на более позднее время. Предположительно, после 5 апреля.

Также изменился формат проведения итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов.

Согласно расписанию, итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года.

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