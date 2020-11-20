В Коми назвали города и районы-лидеры по распространению COVID-19

Названы города и районы, где выявили пациентов с новой инфекцией. Фото: Каролина ГРАБОВСКА

Роспотребнадзор Коми озвучил новые данные по распространению коронавируса в городах и районах республики. Так, за последние сутки в тройке лидеров отмечены Ухта (79 новых случаев), Сыктывкар (50) и Усть-Коломский район (22).

В ведомстве отметили, что все зараженные covid-19 изолированы и им оказывается медицинская помощь. Всего же в Коми зарегистрировано 18511 (+276) случаев заболевания коронавиурсом.

Увеличилось и число летальных исходов. За минувшие сутки два пациента скончались от инфекции.

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