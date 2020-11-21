Лекарства для больных COVID-19 в Сыктывкаре будут выдавать в «Центре распространения ковида» на Карла Маркса

А очередь и ныне там. Фото vk.com 18 ноября

В Сыктывкаре выдачу бесплатных лекарств для пациентов с COVID-19 перенесли в амбулаторный ковидный центр в поликлинике № 3 (Карла Маркса, 116). Ранее их развозили по домам. Там же будут получать препараты больные с острыми респираторными заболеваниями, внебольничными пневмониями и симптомами, не исключающими наличие коронавируса, сообщает БНК со ссылкой на Минздрав Коми.

Напомним, очереди в ковидном центре Сыктывкара уже неделю держатся на высочайшем градусе. Это заведение заработало в народе название «Центре распространения ковида».

По последним данным, в Коми было приобретено лекарств от коронавируса на сумму более 4 млн рублей. Правда, закупки порой задерживались. Так, в октябре задержка произошла из-за технического сбоя в программном обеспечении компании, которая занимается обязательной маркировкой лекарств. Кроме того, сроки поставок зависят от наличия препарата на рынке.

Перебои с поставками есть не только в случае с антикоронавирусными препаратами. В Минздраве республики признали, что «имеются перебои с поставкой некоторых лекарственных препаратов для льготной категории граждан». Причина дефектура поставки. При проблемах с выпиской лекарств в Минздраве порекомендовали обращаться к заведующим отделениям.

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