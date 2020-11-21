Жители Коми ринулись на неокрепший лед

Фото: vk.com/zkomi

Днем 19 ноября в службу спасения позвонили очевидцы, которые сообщили, что в Сыктывкаре в районе улицы Пушкина на льду реки находятся дети.

На место выехали спасатели, которые обнаружили пятерых мальчиков в возрасте 10-12 лет. Дети кидали камни с берега на только что установившийся лед. Спасатели провели с мальчиками беседу о недопустимости выхода на осенний лед.

Но и взрослые не отстают. В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Жесть Коми» появились фото жителей Ижмы, переходящих реку по тонкому льду. А сколько всего таких случаев по Коми. Пока без смертельных исходов. Пока.

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