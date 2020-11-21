Это рекорд: в Коми за сутки выздоровели 432 больных коронавирусом

Всего выздоровели от вируса 13 378 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 21 ноября в России 24 822 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 275 новых случаев.

Всего в республике сейчас 18 786 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 306 пациентов, 6 новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 13 810 человек (432 пациента выздоровели за сутки).

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