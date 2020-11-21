Сыктывкарец через суд пытался выселить бывшую супругу и сына

Решения суда стало неожиданным для истца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сыктывкарский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску гражданина к бывшей супруге и их общему сыну о признании утратившими право пользования жилым помещением, снятии с регистрационного учета. В обоснование иска истец указывал, что ответчики не проживают в жилом помещении с 2010 года, расходы по его содержанию не несут, своих вещей в квартире не имеют.

Ответчики иск не признали, указали, что выехали из квартиры временно и вынужденно по причине сложившихся неприязненных отношений с истцом.

Суд установил, что бывшая супруга истца по спорному адресу не зарегистрирована и имеет своё собственное жилье, а их общий сын выехал из жилого помещения вследствие развода родителей ещё будучи ребенком. Достигнув совершеннолетия, он пытался вселиться в жилое помещение, право пользования каким-либо иным жилым помещением не приобрел, нес частичные расходы по оплате коммунальных услуг за жилое помещение.

Поэтому в удовлетворении иска горе-отцу отказали. При этом, судом был удовлетворен встречный иск о вселении совершеннолетнего сына в спорное жилое помещение, устранении препятствий в пользовании указанной квартирой и возложении обязанности передать ему ключи от квартиры.

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