В Инте сосед заставил по суду переделать «шумные» полы

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Интинским городским судом вынесено решение о возложении на ответчика обязанности восстановлении пола в принадлежащей ему на праве собственности квартире.

Как следует из материалов дела истец обратился в суд с иском к ответчикам о возложении обязанности по восстановлению в соответствии с проектно-строительной документацией конструкции полов в жилом помещении ответчика.

В обоснование требований истец указал, что проживает вместе с супругой в жилом помещении. Квартира расположена на третьем этаже пятиэтажного дома. Ответчики проживают в указанном доме в квартире, которая расположена на четвертом этаже над квартирой истца. В октябре 2018 года ответчики делали ремонт в своей квартире, после чего, в квартире истца повысился шум. Он выражается в виде громкого топота, бега, стука в пол, передвижения тяжелых предметов, скрежета, детских криков.

Из-за слышимости бытовых звуков из квартиры ответчиков, особенно в позднее вечернее и ночное время, истец с супругой испытывают дискомфорт, подвергаются систематическому воздействию сверхнормативного ударного (импульсного) шума, который может нанести вред их здоровью. Считает, что ответчики сделали неправильный ремонт в своей квартире, в том числе ремонт и укладку половых поверхностей, чем нарушили СНиПы.

По делу проведена экспертиза, в выводах которой указано о наличии междуэтажного перекрытия между квартирами с индексом звукоизоляции от ударного шума 74,5 Дб, вместо нормативного — 60 Дб. После проведения ремонта и реконструкции полов произошло снижение индекса звукоизоляции междуэтажного перекрытия от ударного шума, что привело к увеличению уровня шума в квартире истца, в связи с заменой напольного покрытия (полов) в вышерасположенной квартире ответчика.

Выявленные недостатки в выполнении ремонтных работ в квартире ответчика являются следствием нарушения технологии выполнения указанных работ в процессе строительства, поскольку выполнялись лицом, не имеющим специальных познаний в области строительства, без надлежащим образом разработанной проектной документации, а также без разрешения администрации МОГО «Инта».

На ответчика возложена обязанность восстановить пол в принадлежащей ему на праве собственности квартире в соответствии со СНиП 2.03.13-88 «Полы», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 23-03-2003 (взамен СНиП II-12-77) «Защита от шума» путем проведения следующих видов ремонтных работ по восстановлению напольного покрытия (полов): снять линолеум; снять фанеру; произвести качественную сплошную заделку досками пола толщиной 28мм, дыр в полу над разобранными кирпичными перегородками, а также на месте ранее существовавших туалета и кладовой, установить плинтус по всему периметру пола в квартире.

Решение вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов РК.

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