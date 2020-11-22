Ведущая лыжница Коми Юлия Ступак мечтает сыграть Скарлетт О’Хара и может неделями обходиться без гаджетов

Фото: Минспорта РК

Министерство физической культуры и спорта Республики Коми продолжает рубрику «10 вопросов не о спорте». Серия интервью позволит раскрыть представителей спортивной отрасли с новых сторон и немного узнать о их жизни вне тренировок и соревнований. Сегодня отвечает двухкратный бронзовый призер Олимпийских игр и ведущая лыжница Коми Юлия Ступак.

- Можешь описать себя тремя словами?

- Веселая, целеустремленная, эмоциональная.

- Если бы тебе предложили роль в кино, какую героиню ты бы хотела сыграть?

- Скажем так, в идеале, это биографический фильм обо мне, и я играю саму себя. Но пока я ещё не «набегала» на такое кино, поэтому, скорее всего, это была бы героиня трагического жанра – там больше чувственности. Отличный вариант - Скарлетт О’Хара из «Унесенных ветром».

- Ты бы смогла обходиться без гаджетов сутки или неделю?

- Конечно, никаких проблем. У меня может и есть к ним пристрастие, но зависимости нет.

- Пляжный или активный отдых?

- Активный, однозначно. Мне нравится в горах - невероятная энергетика, разряженный воздух, чистый воздух и много солнца.

- Есть ли момент в твоей жизни такой момент или поступок, которым ты будешь гордиться всегда?

- Думаю, что своими медалями. Я искренне ими горжусь – это мои достижения. Они доказывают, что я, девушка из маленького города, смогла многого достичь. Конечно, задирать нос и хвалить себя за это совсем не надо, но и не признавать этого нельзя.

- Сможешь назвать свое любимое блюдо в еде или готовке?

- Наверное, нет. Ну, потому что не могу я выделить одно блюдо. Также, как назвать любимый фильм, книгу и все таком роде. Я люблю все и выделять не хочу.

- Тебе часто приходится ходить в спортивной одежде, но есть ведь и повседневная, и официальная. Какой стиль ты считаешь «своим»?

- Обычно на мне белые кеды, широкие джинсы и обтягивающая белая футболка. Довольно классический casual-стиль.

- Есть ли такое место, к которому у тебя лежит душа, где комфортнее всего?

- В Грузии. Я много где побывала, по всей Европе накаталась. Но ничто меня не вдохновило как Грузия. Местные жители очень открытые, хотя сразу этого не увидеть. Красивая архитектура, высокий уровень духовности, интересная история. Каждый район страны, в котором мы были, имел свои особенности – в природе, зданиях. Там очень живописно, вкусная еда и вино.

- Если ты попадешь на необитаемый остров, какие три вещи ты с собой возьмешь?

- Начнешь с большого ножа. Вещь многофункциональная и выживать без него будет трудно. Собственно, так я смогу обустроиться и дальше мне потребуется…гаджет. С ним будет не так скучно, даже если и недолго. Все-таки без музыки мне тяжко. Ну, и пусть будут спички.

- Ты уже многого достигла и почти все у тебя есть. Но мечта ведь есть, можешь поделиться?

- Конечно есть, даже не одна. Если назвать одну, то пусть это будет спринтерский хрустальный глобус.

Материал предоставлен пресс-службой Министерства физической культуры и спорта Республики Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На развитие спорта в Коми в следующем году выделят в 3 раза меньше денег

Так решили в Госсовете республики: https://www.kp.ru/online/news/4079103/