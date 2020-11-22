Коронавирус в Коми 22 ноября 2020: за сутки зафиксировано 275 новых случаев заболевания COVID-19

Всего в республике сейчас 19 061 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 22 ноября в России 24 581 подтвержденный случай COVID-19, а в Коми - 275 новых случаев.

Всего в республике сейчас 19 061 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 306 пациентов, нет новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 14 127 человек (317 пациентов выздоровели за сутки).

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