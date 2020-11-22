Большинство жителей Коми достаточно счастливы

Индекс счастья строится на основе вопроса: «В жизни бывает всякое и хорошее, и плохое. Но, если говорить в целом, вы счастливы или нет?». Фото: Иван МАКЕЕВ

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные регулярного мониторинга уровня счастья россиян.

Как и полгода назад, большинство россиян чувствуют себя в целом в той или иной мере счастливыми — 81%, при этом треть выражают полную уверенность в этом (31%).

Индекс счастья составил 66 п. (+2 п. по сравнению с ноябрем прошлого года, на 5 п. меньше, чем 2 года назад). Десять лет назад этот показатель составлял 48 п., а тридцать лет назад — всего 17 п.

29% россиян считают, что вокруг больше счастливых людей, почти половина опрошенных предполагают, что поровну и счастливых, и несчастных (46%), а 17% говорят, что в их окружении скорее больше несчастливых людей. Таким образом, социальный индекс счастья равен 51 п., что на 3 п. меньше, чем год назад.

Причины, по которым россияне чувствуют себя счастливыми: есть семья, благополучие в семье — 34%, хорошее здоровье (свое и близких) — 24%. Для каждого пятого счастье — наличие хорошей работы (20%), практически такая же доля опрошенных счастливы, потому что у них есть дети — 18%. Сообщили, что они счастливы, потому что у них хорошее материальное положение и в целом они удовлетворены жизнью, 10% россиян.

Поводы для несчастья: материальные трудности (7%), плохое состояние здоровья (6%), безработица (5%), отсутствие стабильности (7%), плохое положение дел в стране (4%).

Для справки. Индекс счастья — показывает, насколько счастливыми чувствуют себя россияне. Индекс строится на основе вопроса: «В жизни бывает всякое и хорошее, и плохое. Но, если говорить в целом, вы счастливы или нет?». Рассчитывается как разница суммы положительных ответов («определенно да», «скорее да») и отрицательных ответов («скорее нет», «определенно нет»). Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в диапазоне от -100 до 100. Чем выше значение индекса, тем счастливее россияне себя ощущают.

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