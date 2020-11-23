Жители Коми смогут путешествовать по России с 30-процентной скидкой

Путешествовать на поездах в новогодние праздники можно со скидкой 30%. Фото: Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ

Холдинг ОАО «Российские железные дороги» предоставит жителям Коми 30-процентую скидку на обратные билеты. Речь идет о маршрутах дальнего следования. Путешественники смогут купить билеты до 30 ноября включительно, говорится на официальном сайте РЖД.

«Предложение действует при единовременном оформлении проездных документов для поездок «туда и обратно» и распространяется на СВ и купейные вагоны поездов формирования АО «ФПК», которые будут отправляться с 27 декабря по 7 января», - уточнил перевозчик.

Стоит добавить, что акции и скидки не суммируются. Также ограничения введены на покупку билетов на двухэтажные поезда, участвующие в акциях «В Новый год на двухэтажном поезде» и «Двухэтажные поезда по привлекательной цене», а также для организованных групп пассажиров и организованных групп детей.

В компании добавили, что пассажирам рекомендуется соблюдать масочный режим в поездах. Средства индивидуальной защиты можно приобрести у проводника.

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