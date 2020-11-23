Коронавирус в Коми 23 ноября 2020: за сутки зафиксировано 280 новых случаев заболевания COVID-19

В республике зарегистрировано более 19 тысяч фактов заражения опасной инфекцией. Фото: pexels.com

В Коми продолжается стремительный рост заболевших новой коронавирусной инфекцией. Согласно данным федерального оперативного штаба, в республике зарегистрировано 19 341 факт заражения covid-19. Прирост за сутки составил 280 человек.

Из общего числа инфицированных - 14 225 удалось побороть болезнь. Только за прошедшие 24 часа из больниц было выписано 98 пациентов. Остальные зараженные находятся под наблюдением врачей и им оказывается вся необходимая помощь.

Жертвами нового вируса стали 306 человек за все время эпидемии в республике. Этот показатель остался прежним по сравнению с минувшими сутками.

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