В Сыктывкаре спасатели перевезли через реку двух заблудившихся мужчин

На "Хивусе", принадлежащий отряду ПАСС, спасатели перевезли мужчин к противоположному берегу Сысолы. Фото: yandex.ru

ЧП произошло в ночь на понедельник, 23 ноября. Двое сыктывкарцев 1991 и 1995 годов рождения решили из поселка Максаковка через лес пройти в город. В м. Чит они заблудились и вышли на правый берег реки Сысола. Оттуда они стали кричать. С противоположного берега их услышал мужчина, который впоследствии и вызвал спасателей.

Вызов спасателям поступил в 00:12. На место ЧП экстренно выехали сотрудники Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда "СПАС-Коми" регионального Комитета ГО и ЧС, спасатели "ПАСС города Сыктывкара" и полицейские.

Чтобы перевезти заблудившихся мужчин через реку, по которой идет шуга, потребовалось задействовать катер на воздушной подушке "Хивус".

Судно специально пригнали из м. Алёшино, где оно дежурит и перевозит людей. На "Хивусе", принадлежащий отряду ПАСС, спасатели перевезли мужчин к противоположному берегу Сысолы. Работы завершились в 03:12, сообщает «Комиинформ».

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