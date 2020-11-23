Воркута вышла из тройки лидеров по приросту заболевших COVID-19

Фото: архив КП

На 23 ноября в республике лабораторно подтверждён 19341 (+280) случай заболевания COVID-19. Наибольший прирост за сутки в Ухте – 83 случая, Сыктывкаре – 60, Сосногорске – 26, Воркуте – 23, сообщает Роспотребнадзор по Коми.

Всего под медицинским наблюдением находится 9104 человека, из них 9092 контактировали с заболевшими, 12 прибыли из-за рубежа.

14225 (+98) человек выздоровели. Новых случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом не зарегистрировано.

За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 62 человека. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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