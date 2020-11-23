«Стандартное лечение исчерпано»: 19-летний Семен Н. из Коми срочно нуждается в помощи

Юноше нужна на лечение огромная сумма денег. У семьи их просто нет. Фото: vk.com/semyon_sos

Семья Никитиных из Сыктывкара давно забыла, что такое спокойный сон и беззаботные дни. В один день врачи ошарашили их новостью: у их 19-летнего сына рак.

Семен всегда был активным и жизнерадостным ребенком, говорит его мама Татьяна. Юноша всегда любил воду и плавание, он не раз становился призером различных соревнований. Сейчас он является студентом Поволжской Академии физической культуры спорта и туризма и в дальнейшем мечтает продолжить свою спортивную карьеру.

«Все началось с того, что в марте этого года он почувствовал недомогание: периодические боли в правой подвздошной области. Семен обратился к терапевту, находясь еще на обучении, пропил назначенные препараты. Потом из-за пандемии всех студентов отправили по домам. Дома все и началось... В конце апреля стало заметно набухание внизу живота. Сделали УЗИ и обнаружили опухолевое образование в малом тазу. Затем - короткое пребывание в онкодиспансере, далее клиники Санкт-Петербурга и диагноз: диффузная В-клеточная крупноклеточная лимфома», - говорит Татьяна.

По ее словам к этому моменту они испробовали все существующие и доступные им методы: теперь надежда только на зарубежных врачей. Семену могли бы помочь в Китае, но республика закрыта из-за пандемии коронавируса, исключений не делают никому. Есть вероятность, что юношу примут в Израиле, однако есть одно большое «но»: стоимость лечения огромная.

По словам Татьяны, сейчас им необходимо около 100-150 тысяч долларов, это примерно 7,5 – 11,25 млн рублейю У семьи просто нет таких денег.

«Мы просим всех неравнодушных о помощи нашему сыну. Хочу сказать, что Семен – наша гордость, боец. И мы со всем справимся. Только нужна ваша помощь», - обратилась Татьяна к жителям Коми.

Если вы хотите помочь Семену, то всю информацию Вы можете найти здесь.

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