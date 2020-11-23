Свыше 1,5 тысячи кубов пескосоляной смеси раскидали по тротуарам Сыктывкара

Фото: мэрия Сыктывкара

В столице Коми ведётся активная работа по обработке тротуаров, заверила жителей пресс-служба мэрии Сыктывкара.

В качестве противогололедных материалов применяется пескосоляная смесь. Для содержания дорог и тротуаров в зимний период на базе МКП «Дорожное хозяйство» её заготовлено 15,5 тысячи кубометров. С начала сезона на обработку тротуаров и дорог израсходовано свыше 1,5 тысячи «кубов» материала.

Фото: мэрия Сыктывкара

В приоритете – пешеходные зоны на спусках и подъемах, дорожки на центральных улицах с высоким пешеходным трафиком, лестницы и остановки общественного транспорта. На участках, недоступных для механизированной уборки, обработка противогололедными материалами и расчистка от снежно-ледяных образований ведется силами работников службы благоустройства с применением средств малой механизации.

При этом в первую очередь обрабатывается исторический центр города, например – улицы Советская, Коммунистическая, Орджоникидзе, следом – улицы Морозова, Димитрова и так далее.

Фото: мэрия Сыктывкара

Как пояснили в МКП «Дорожное хозяйство», в настоящее время обработка ведется в круглосуточном режиме. Ежедневно на обработке тротуаров задействовано комбинированные машины на базе ГАЗ, закупленные летом специально для этих целей. Также для уборки привлекается до девяти единиц техники – тракторные щетки и минипогрузчики, оборудованные отвалами и плужно-щеточным оборудованием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми из-за опасного природного явления пострадали десятки людей

Будьте осторожны и берегите ноги на гололёде (подробности)