Коронавирус в Коми 24 ноября 2020: за сутки зафиксировано 282 новых случая заболевания COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в Коми. Фото: pexels.com

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим. Новая статистика приведена на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным на 24 ноября, в Коми зарегистрировано ещё 282 новых заболевших COVID-19. Общее количество зараженных достигло 19 623 человек.

С выздоровлением за сутки выписано 391 человек. За всё время пандемии – 14 616. Также стало известно о ещё десяти умерших пациентах с коронавирусом. Общее количество летальных случаев в Коми достигло 316.