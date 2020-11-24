«У меня друзья в полиции, чего пристали»: в центре столицы Коми разрослась автопомойка

Возмущённые жители многоквартирных домов на Карла Маркса и Осипенко громко негодуют. На их и так маленькой парковке некий предприимчивый делец поселил свой автохлам. Фото: Екатерина САВЕНКО

Помните ковидный центр по Карла Маркса? Но речь нынче не о нём, а о его соседях. Возмущённые жители многоквартирных домов на Карла Маркса и Осипенко громко негодуют. На их и так маленькой парковке некий предприимчивый делец поселил свой автохлам. И это не одна драная машина, а целых 20! Самое удивительное, с обезображенной теперь улицей ни мэрия, ни полиция ничего сделать не могут. В ситуации разбиралась «КП-Коми».

Проблем нет

«Столичные высоты» по Карла Маркса 10 и Осипенко 12 возвышаются над Сыктывкаром гордо, независимо. Действительно, это же 18-этажные высотки, в каждой по 180 квартир, рядом по улице такие же статные новостройки, которыми так гордится город. Но это только так кажется. Каждую проблему МКД приходится решать с боем. Как и сейчас.

Везёт — да не довезёт. Фото: Екатерина САВЕНКО

Этим летом (а может, и раньше) жители МКД вдруг обнаружили, что на придомовой парковке появилась «коррозия» — некто дерзкий начал свозить сюда автохлам: ущербные, со спущенными колёсами и вмятинами, ржавые и облупленные, исцарапанные со всех сторон, без капотов и колёс машины. Пять обезображенных «лошадок», восемь, тринадцать, двадцать две! Не иначе — кладбище… И это в центре столицы Коми и при том, что мэрия бьёт кулаком в грудь, заботясь о «формировании комфортной городской среды».

Красота! Да и только. Машинки-инвалиды украшают наш город. Фото: Екатерина САВЕНКО

Как оказалось, все машинки-инвалиды оказались в ведении хозяина дома деревяшки по Осипенко 23. Бизнесмен решил организовать малое предприятие и использовать общественную парковку, чтобы вести свой бизнес.

Машинки-инвалиды жуют снег. Фото: Екатерина САВЕНКО

— А что? Вы по закону ничего не сможете сделать, — уверяет вышедший навстречу корреспонденту «КП-Коми» обитатель дома Осипенко 23 Сергей. — Это общая территории, что хочу, то и складирую. И вообще — у меня друзья в полиции, они сказали — проблем нет.

Это не к нам

Жильцы МКД не расстроились и решили подключить местную мэрию и полицию к решению сложного вопроса. Оказалось, зря. Видимо, не сильно волнует нашу городскую администрацию и полицию «прекрасный» внешний облик города.

Вот тут между ведомствами начался эпистолярный «футбол» (От глагола футболить, ну вы поняли. — Прим. ред.). Мэрия, получив претензию, посетовала: «да, указанные транспортные средства имеют признаки брошенных и разукомплектованных...» и… перенаправляет претензию в УМВД по Коми с просьбой по госномерам найти собственников всего этого хлама. Полиция рапортует: а тут очередной затык. Оказывается, невозможно представить сведения о машинках-инвалидах, если они ничего не нарушают. Самое интересное, что ГИБДД в своей базе владельцев автохлама всё-таки нашло. НО. Они стоят себе тихо-мирно, пасутся, и реально их владельцы ничего не нарушают, ну и пусть собирают снег и дальше. Круг замкнулся.

Скучают ребята. Фото: Екатерина САВЕНКО

Мы вам перезвоним

В управление ЖКХ администрации Сыктывкара сказали прямо: управы на автомобильного дельца у них сейчас нет, но согласилась с тем, что ситуация ненормальная. В итоге сотрудница управления пообещала «Комсомолке» «подойти к начальству, а потом перезвонить». Планировалось, возможно, через суд отстоять права собственников МКД на человеческий вид улиц, тех, кто не желает радоваться и жить на автопомоечной территории. Прошло 10 дней. А воз и ныне там. Ни звонков, ни решений, ни действий…

Впереди зима. Свалка из старых машин не только портит внешний облик города и уродует общественные территории Сыктывкара, отжившие свой век автомобили мешают движению по улице Осипенко и лишают владельцев авто МКД так необходимых в этом районе парковочных мест (напомним, в каждом доме по 180 квартир). А впереди зима и чистить снег на Осипенко станет просто невозможно. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

Между тем

В конце октября в Сыктывкаре по Тентюковской 123 был сначала зафиксирован, а затем эвакуирован (так как собственник проигнорировал требование властей) автомобиль «в неудовлетворительном состоянии и представляющий собой угрозу с точки зрения пожароопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия».

Автосвалка родилась летом. До сих пор ни мэрия Сыктывкара, ни полиция не могут её убрать. Фото: Екатерина САВЕНКО

Всё благодаря постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29 июня 2016 г. №6/1848 «Об утверждении порядка организации работ по освобождению территорий МО ГО «Сыктывкар» от брошенных (бесхозяйных), разукомплектованных транспортных средств».

Могут, когда хотят! И даже пишут об этом в официальных аккаунтах. А тут непаханое поле — 20 машин, эвакуируй — не хочу.

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