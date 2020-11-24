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Общество

«У меня друзья в полиции, чего пристали»: в центре столицы Коми разрослась автопомойка

Мэрия и полиция Сыктывкара расписались в собственной беспомощности
Екатерина САВЕНКОЕкатерина САВЕНКО
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Возмущённые жители многоквартирных домов на Карла Маркса и Осипенко громко негодуют. На их и так маленькой парковке некий предприимчивый делец поселил свой автохлам.

Возмущённые жители многоквартирных домов на Карла Маркса и Осипенко громко негодуют. На их и так маленькой парковке некий предприимчивый делец поселил свой автохлам.

Фото: Екатерина САВЕНКО

Помните ковидный центр по Карла Маркса? Но речь нынче не о нём, а о его соседях. Возмущённые жители многоквартирных домов на Карла Маркса и Осипенко громко негодуют. На их и так маленькой парковке некий предприимчивый делец поселил свой автохлам. И это не одна драная машина, а целых 20! Самое удивительное, с обезображенной теперь улицей ни мэрия, ни полиция ничего сделать не могут. В ситуации разбиралась «КП-Коми».

Проблем нет

«Столичные высоты» по Карла Маркса 10 и Осипенко 12 возвышаются над Сыктывкаром гордо, независимо. Действительно, это же 18-этажные высотки, в каждой по 180 квартир, рядом по улице такие же статные новостройки, которыми так гордится город. Но это только так кажется. Каждую проблему МКД приходится решать с боем. Как и сейчас.

Везёт — да не довезёт.

Везёт — да не довезёт.

Фото: Екатерина САВЕНКО

Этим летом (а может, и раньше) жители МКД вдруг обнаружили, что на придомовой парковке появилась «коррозия» — некто дерзкий начал свозить сюда автохлам: ущербные, со спущенными колёсами и вмятинами, ржавые и облупленные, исцарапанные со всех сторон, без капотов и колёс машины. Пять обезображенных «лошадок», восемь, тринадцать, двадцать две! Не иначе — кладбище… И это в центре столицы Коми и при том, что мэрия бьёт кулаком в грудь, заботясь о «формировании комфортной городской среды».

Красота! Да и только. Машинки-инвалиды украшают наш город.

Красота! Да и только. Машинки-инвалиды украшают наш город.

Фото: Екатерина САВЕНКО

Как оказалось, все машинки-инвалиды оказались в ведении хозяина дома деревяшки по Осипенко 23. Бизнесмен решил организовать малое предприятие и использовать общественную парковку, чтобы вести свой бизнес.

Машинки-инвалиды жуют снег.

Машинки-инвалиды жуют снег.

Фото: Екатерина САВЕНКО

— А что? Вы по закону ничего не сможете сделать, — уверяет вышедший навстречу корреспонденту «КП-Коми» обитатель дома Осипенко 23 Сергей. — Это общая территории, что хочу, то и складирую. И вообще — у меня друзья в полиции, они сказали — проблем нет.

Это не к нам

Жильцы МКД не расстроились и решили подключить местную мэрию и полицию к решению сложного вопроса. Оказалось, зря. Видимо, не сильно волнует нашу городскую администрацию и полицию «прекрасный» внешний облик города.

Вот тут между ведомствами начался эпистолярный «футбол» (От глагола футболить, ну вы поняли. — Прим. ред.). Мэрия, получив претензию, посетовала: «да, указанные транспортные средства имеют признаки брошенных и разукомплектованных...» и… перенаправляет претензию в УМВД по Коми с просьбой по госномерам найти собственников всего этого хлама. Полиция рапортует: а тут очередной затык. Оказывается, невозможно представить сведения о машинках-инвалидах, если они ничего не нарушают. Самое интересное, что ГИБДД в своей базе владельцев автохлама всё-таки нашло. НО. Они стоят себе тихо-мирно, пасутся, и реально их владельцы ничего не нарушают, ну и пусть собирают снег и дальше. Круг замкнулся.

Скучают ребята.

Скучают ребята.

Фото: Екатерина САВЕНКО

Мы вам перезвоним

В управление ЖКХ администрации Сыктывкара сказали прямо: управы на автомобильного дельца у них сейчас нет, но согласилась с тем, что ситуация ненормальная. В итоге сотрудница управления пообещала «Комсомолке» «подойти к начальству, а потом перезвонить». Планировалось, возможно, через суд отстоять права собственников МКД на человеческий вид улиц, тех, кто не желает радоваться и жить на автопомоечной территории. Прошло 10 дней. А воз и ныне там. Ни звонков, ни решений, ни действий…

Впереди зима. Свалка из старых машин не только портит внешний облик города и уродует общественные территории Сыктывкара, отжившие свой век автомобили мешают движению по улице Осипенко и лишают владельцев авто МКД так необходимых в этом районе парковочных мест (напомним, в каждом доме по 180 квартир). А впереди зима и чистить снег на Осипенко станет просто невозможно. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

Между тем

В конце октября в Сыктывкаре по Тентюковской 123 был сначала зафиксирован, а затем эвакуирован (так как собственник проигнорировал требование властей) автомобиль «в неудовлетворительном состоянии и представляющий собой угрозу с точки зрения пожароопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия».

Автосвалка родилась летом. До сих пор ни мэрия Сыктывкара, ни полиция не могут её убрать.

Автосвалка родилась летом. До сих пор ни мэрия Сыктывкара, ни полиция не могут её убрать.

Фото: Екатерина САВЕНКО

Всё благодаря постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29 июня 2016 г. №6/1848 «Об утверждении порядка организации работ по освобождению территорий МО ГО «Сыктывкар» от брошенных (бесхозяйных), разукомплектованных транспортных средств».

Могут, когда хотят! И даже пишут об этом в официальных аккаунтах. А тут непаханое поле — 20 машин, эвакуируй — не хочу.

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