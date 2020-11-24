Сыктывкар засверкает новыми красками!

Красота! Фото: мэрия Сыктывкара.

В столице Коми подключают новогоднюю иллюминацию. Праздничное украшение города запускается поэтапно и раньше намеченных сроков в целях создания новогоднего настроения у горожан. Мэрии - браво!

На данный момент смонтированы световые консоли на улицах Кирова, Ленина, Советская, Интернациональная, на Театральной площади и в сквере за Стефановской площадью. К концу недели планируется включить подсветку монумента трудовой славы на кольце.

Как пояснили в МКП «Жилкомсервис», в настоящий момент идут работы по подключению новогодней подсветки по улице Коммунистической, готовятся к установке инсталляции «Ёлочный шар» (его установят позднее на перекрёстке у «Дома быта») и «Новогодний подарок» (его установят позднее на Театральной площади).

Напомним, указанная новогодняя иллюминация была модернизирована или приобретена заново в предыдущие несколько лет благодаря привлечению средств социальных партнёров города.

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