В Коми педагог заплатит пять тысяч рублей за карикатуру на чиновника

С 3 августа 2018 года изучение национальных языков в России является добровольным и может быть выбрано по заявлению от родителей. Фото: Нина Юшкова

Усть-Куломский районный суд Коми обязал выплатить компенсацию морального вреда в 5 тыс. руб. педагога местной школы за публикацию в соцсети «ВКонтакте» карикатуры на начальника управления образования района. Через картинку педагог выразила несогласие с сокращением часов обучения коми языку. Об этом 24 ноября «7x7» рассказал юрист Виктор Воробьёв.

Начальник управления образования МР «Усть-Куломский» Оксана Лебедева 30 октября подала иск о защите чести и достоинства к учителю скородумской школы Татьяне Чисталёвой. Педагог на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в конце августа опубликовала пост в поддержку изучения коми языка и карикатуру с лицом чиновника. На картинке женщина в виде продавца предлагает на выбор английский и немецкий, а покупатель спрашивает: «Коми кыв абу?», что в переводе означает «Коми языка нет?».

«Распространение ответчиком сведений причинило мне моральный вред, выразившийся в душевных волнениях, переживаниях, насмешках со стороны окружающих, коллег, а самое главное — повлияло на мою деловую репутацию», — написала Лебедева в исковом заявлении и потребовала признать публикацию не соответствующей действительности и компенсировать моральный вред в размере 50 тыс. руб.

Татьяна Чисталёва пояснила, что сейчас школьники учатся пять дней в неделю и из-за этого в пятых-седьмых классах уменьшилось количество уроков. Перед началом учебного года педагог узнала, что в школах вводят обязательное изучение второго иностранного языка в ущерб другим предметам.

— В связи с этим у меня родилась карикатура против политики управления образования. Навязывают обязательно два иностранных, а, получается, от коми языка всегда можно отказаться на любой стадии, — прокомментировала свою публикацию Чисталёва.

По ее словам, сейчас в скородумской школе изучение второго иностранного не ввели, а коми язык как родной изучается не менее трех часов в неделю, хотя это не всегда соблюдается.

На судебном заседании представитель Лебедевой объяснил, что часы по изучению коми и других языков не изменялись и в скородумской школе «пока это не планируется делать». Представитель ответчика юрист Виктор Воробьёв в суде напомнил, что свобода выражения мнения закреплена в Европейской конвенции по правам человека, и привел судебную практику российских судов и ЕСПЧ.

Педагог в сатирической форме дала оценочное суждение действиям публичной фигуры, и это высказывание не может расцениваться как утверждение, считает юрист.

По словам Воробьёва, истец и его представитель так и не объяснили, что именно в карикатуре не соответствует действительности и порочит репутацию чиновника.

Судья частично удовлетворил иск: признал карикатуру «сведениями, не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца» и взыскал с педагога компенсацию морального вреда в 5 тыс. руб. Юрист Виктор Воробьёв заявил, что будет обжаловать решение суда.

Справка. 26 октября 2017 года министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова подписала приказ, согласно которому родители или официальные представители школьников смогли выбирать обязательный язык для изучения — коми или русский. После этого участники конференции коми народа, которая состоялась в Сыктывкаре 10 ноября 2017 года, предложили уволить министра образования. Глава республики Сергей Гапликов 14 ноября приостановил действие приказа.

С 3 августа 2018 года изучение национальных языков в России является добровольным и может быть выбрано по заявлению от родителей.

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