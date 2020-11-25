Жители Коми смогут бесплатно получить вакцину от коронавируса

С 2021 года перечень будет расширен до 788 препаратов. Фото: pexels.com

Вакцина от коронавируса вошла в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Согласно документу, ЖНВЛП пополнится 25 новыми препаратами.

В постановлении уточняется, что включение медикаментов в перечень дает государству право регулировать на них цены, а также выдавать льготным категориям граждан лекарства бесплатно.

Также распоряжением расширяется перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий. В него войдут четыре новых лекарства, необходимых пациентам с рассеянным склерозом, гемофилией и болезнью Гоше. Это талиглюцераза альфа, окрелизумаб, симоктоког альфа и эмицизумаб.

Добавим, что перечень расширят с 2021 года, но вакцина от COVID-19 появится в списке уже в начале декабря этого года.

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