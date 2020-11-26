Коронавирус в Коми 26 ноября 2020: за сутки зафиксировано 285 новых случаев заболевания COVID-19

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Коронавирусная инфекция продолжает распространяться среди населения Коми. За последние сутки в республике было вновь отмечено серьезное увеличение числа подтвержденных фактов заражения.

По оперативным федеральным данным, актуальным на 26 ноября, в республике за стуки было выявлено 285 случаев заражения. Всего в Коми зарегистрировали 20 187 ковид-больных.

Выписано за эти же сутки 252 пациента, завершивших свое лечение благополучно. В общем было выписано уже 15 292 пациента. С момента появления пандемии в республике скончалось 337 человек. Это на 10 пациентов больше, чем было сутками ранее.

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