Коронавирус в Коми 27 ноября 2020: за сутки зафиксировано 283 новых случая заболевания COVID-19

Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться среди населения Коми. За последние сутки в республике было вновь отмечено серьезное увеличение числа подтвержденных фактов заражения.

По оперативным федеральным данным, актуальным на 27 ноября, в республике за стуки было выявлено 283 случая заражения. Всего в Коми зарегистрировали 20 470 ковид-больных.

Выписано за эти же сутки 398 пациентов, завершивших свое лечение благополучно. В общем было выписано уже 15 690 пациентов. С момента появления пандемии в республике скончалось 339 человек. Это на два пациента больше, чем было сутками ранее.

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