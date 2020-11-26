Гул по ночам, смрадный запах в подъезде, грибы и водоросли: так живет дом в центре Сыктывкара

Фото: паблик "ЗЛОЙ СЫКТЫВКАРЕЦ"

Жильцы дома по Ленина, 89 в Сыктывкарежалуются на бездействие управляющей компании и плохой ремонт старой канализации.

- Жильцы первых этажей подъездов 11-16 вынуждены жить в постоянной сырости и дышать смрадными испарениями канализации! С момента моего предыдущего обращения прошел год! За это время проблема только усугубляется, а с наступлением холодов будет еще хуже. Управляющая компания кормит обещаниями, аргументируя, что со своей стороны они все устранили, и дальнейшие работы должны выполнять ресурсоснабжающие организации (тепловики и водоканал). Наши неоднократные обращения УК и ресурсники просто игнорируют. На сегодняшний день ситуация плачевная: дошло до того, что кроме черной плесени на окнах стали расти зеленые водоросли и грибы! Здоровья у нас тоже не прибавляется от постоянного вдыхания паров канализации. Когда коммуникации приведут в надлежащее состояние?! Думаю, что решить проблему открыванием окон для проветривания невозможно, а на сегодняшний день это всё, что делает УК, - рассказала жительница этого дома.

Похожий грибок царит и в подвале Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Журналисту «КП-Коми», конечно, попасть в подвал и осмотреть его состояние не удалось, зато получилось пообщаться с жильцом дома.

- Я живу на первом этаже в одном из подъездов этого дома. Куда обращаться дальше – не знаю. Ремонта нашей компании хватает на неделю, максимум – месяц. Они залатают «дырки», откуда образуются протечки, потом появляются новые или скрываются старые. Нужна полная замена старой канализации на новую, или качественный ремонт. У нас вечная сырость, грибки, плесень – все идёт из подвала. Стоит ужасный запах гнили и фекалий. Подошьют дырки, неделю поживём как люди, потом по-старому. За домом совершенно не следят – когда на улице ветер, в домах стоит гул от вентиляционной проржавевшей трубы, – рассказала Анна Иванова из 14-го подъезда.

Гудящая труба Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Женщина указала на ржавые вентиляционные трубы, которые идут вдоль дома. По мнению жильца дома, их давно надо было модернизировать, как и поменять ограждение для мусорных контейнеров.

Мусорные контейнеры плохо ограждены Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

- Мусор разносится по всему двору, посмотрите. Вот стоят три скромных контейнера, стенки все помяты, заменять их никто не торопится, - посетовала Анна Иванова.- Ещё нас настораживает состояние лестниц – две части, которые ранее были соединены, сейчас разъезжаются. Мы не знаем, с чем это связано, теперь боимся подниматься по лестнице. К тому же не везде установлены пандусы, поднимать коляски в подъезд проблематично.

Лестница "разъезжается" Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Представитель пресс-службы администрации "Сыктывкара на странице в социальной сети под жалобой автора дал комментарий.

- Управление ЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» сообщает, что управление многоквартирным домом № 89 по ул. Ленина г. Сыктывкара осуществляет управляющая организация ООО «ГЖЭК». Для решения вопросов по нормализации работы системы в тепловом узле МКД, ООО «ГЖЭК» направило письмо в адрес ресурсоснабжающей организации ПАО «Т Плюс». С целью улучшения условий эксплуатации тепловых сетей, а также с целью их надежности и долговечности Сыктывкарские тепловые сети Филиала «Коми» ПАО «Т-Плюс» будут проводить работы по выносу тепловых сетей из существующего лоткового канала и реконструкции теплового узла МКД.

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