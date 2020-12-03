Добрый Уйба Дед Мороз всем подарочки принес: глава Коми поздравил воспитанников реабилитационного центра

Главным новогодним волшебником выступил сам глава региона. Фото: В. Шешкунас.

Владимир Уйба посетил детский реабилитационный центр в сыктывкарском посёлке Краснозатонский. Глава Коми ознакомился с инфраструктурой учреждения, пообщался с коллективом, а также поздравил воспитанников с наступающим Новым годом. В необычном амплуа – главного новогоднего волшебника – выступил лично руководитель региона.

Уникальное учреждение

Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями имени Ивана Павловича Морозова – уникальное учреждение, в котором получают помощь дети с органическим поражением центральной нервной системы и нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Фото: В. Шешкунас.

Центр расположен в сосновом бору местечка Лемью. Здесь созданы необходимые условия для социального обслуживания: имеется 5 спальных корпусов для круглосуточного проживания детей, медицинский и учебный блоки, хозяйственный и административный корпуса.

Фото: В. Шешкунас.

Уникальность организации реабилитационного процесса в ГБУ РК «РЦ им. И.П. Морозова» заключается в непрерывности коррекционного воздействия на протяжении всего дня. С ребёнком работают все специалисты Реабилитационного центра, включая логопеда, психолога, музыкального руководителя, медицинский работников и вспомогательного персонала, реализуя общую задачу учреждения – максимально помочь ребёнку в коррекции выявленных нарушений, дефектов. При этом для каждого ребёнка подбирается индивидуальная методика.

Новогодние забавы. Фото: В. Шешкунас.

Великая миссия

Владимир Уйба вручил сотрудникам государственные награды Республики Коми.

«Низкий поклон всем сотрудникам учреждения за служение детям, это поистине благородный труд. Очень непросто каждый день сталкиваться с человеческим недугом, а с детским тем более. Но если человек сюда пришёл и служит детям, то это уже великая миссия. За это всем вам огромное человеческое спасибо», - поблагодарил В. Уйба.

По итогам посещения Владимир Уйба поручил Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, в рамках формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Республике Коми, проработать вопрос о возможности развития учреждения в статусе многопрофильного центра, в том числе с организацией работы в каникулярное время, расширением категорий обслуживаемых детей, увеличением количества обслуживаемых детей, проживающих в отдалённых городах и районах республики.

Сотрудникам учреждения вручили государственные награды Республики Коми. Фото: В. Шешкунас.

Кого наградили

*** Указом Главы Республики Коми, за многолетнюю плодотворную работу, направленную на благо Республики Коми Почётной грамотой Республики Коми награждена

Кудряшова Анна Валентиновна – педагог-психолог Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями им. И.П. Морозова»;

распоряжением Главы Республики Коми за добросовестное исполнение должностных обязанностей знаком отличия Республики Коми «За безупречную службу Республике Коми» награждена

Кропанёва Мария Сергеевна – директор Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями им. И.П. Морозова».

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